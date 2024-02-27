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01:00, 27 февраля 2024Ценности

Известная ведущая прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия

Кадр: @chelseahandler

Американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер показала откровенное видео в честь своего 49-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость прокатилась по заснеженному склону на лыжах. При этом ее наряд состоял из шапки, очков, специальных ботинок и синего бикини на тонких бретелях.

В то же время звезда надела на плечи рюкзак, в котором сидела ее собака, и взяла с собой стакан с напитком. Затем к ней подбежала вторая собака, и артистка продолжила путь с питомцем на руках.

В январе популярная американская актриса, продюсер и режиссер Тиффани-Амбер Тиссен также снялась в откровенном виде в честь своего 50-летия. Звезда телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» позировала на кровати, прикрывая простыней обнаженное тело.

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      Карина Черных
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