Популярная актриса снялась обнаженной в честь своего 50-летия

Популярная американская актриса, продюсер и режиссер Тиффани-Амбер Тиссен снялась в откровенном виде в честь своего 50-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке звезда телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» позирует сидя на кровати, прикрывая белой простыней обнаженное тело. Для фото она сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила. «За холмом», — подписала знаменитость кадр.

Поклонники, в свою очередь, удивились моложавой внешности Тиссен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вечно 29!», «В 50 такая красивая», «Какая шикарная», «Ты выглядишь потрясающе», «Сложно поверить в то, что тебе исполнилось 50», — высказывались они.

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