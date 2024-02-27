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21:56, 27 февраля 2024Ценности

Известная боксерша поделилась откровенным видео из ванной

Кадр: видео @thedumbledong

Известная британская боксерша и модель OnlyFans Элли Брук поделилась откровенным видео из ванной комнаты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя спортсменка опубликовала в сторис ролик, в котором запечатлела себя в зеркало. На размещенных кадрах девушка предстала в полупрозрачном комплекте нижнего белья коричневого цвета. Видно, что изделие состоит из бюстгальтера с кружевами и трусов на резинке.

Кроме того, знаменитость надела на шею чокер с бусинами и нанесла на губы светло-коричневую помаду. Также для съемки она распустила волосы.

В январе девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенной одежде. Тогда секс-символ ММА позировала перед камерой, стоя у автодома. При этом 29-летняя спортсменка надела слитный купальник цвета металлик, который обнажал ее бедра, ягодицы, спину и часть груди.

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      Карина Черных
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