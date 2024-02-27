Известная телеведущая расплакалась в эфире

Ведущая Сара Харрис расплакалась из-за новости о пропаже ее коллеги Джесси Бэрда

Известная ведущая австралийского телевизионного шоу The Project на телеканале Network 10 Сара Харрис вспомнила о своем недавно пропавшем коллеге, 26-летнем Джесси Бэрде и расплакалась. Этот фрагмент передачи доступен на странице проекта в соцсети X (бывшая Twitter).

Харрис отметила, что прошедшая неделя была для всего коллектива телеканала Channel 10 трудной: Бэрд пропал несколько дней назад, и полиция считает, что он мог быть убит. Когда ведущая произнесла эти слова, она начала плакать.

«Мне трудно говорить о Джесси в прошедшем времени. Потому что он был нам как друг. Как младший брат», — произнесла она плача. Харрис отметила, что Бэрд был очень добрым и жизнерадостным. Также ведущая выразила соболезнования семье коллеги. Она подчеркнула, что Бэрд всегда любил своих близких.

Ранее популярная американская телеведущая Опра Уинфри рассказала, что несколько раз столкнулась с сексуальным насилием в детстве. Описывая события тех лет, Уинфри расплакалась.