Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 27 февраля 2024Мир

Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну Трампа

Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну Трампа из-за письма с порошком
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну экс-президента США Дональду Трампу-младшему в американском штате Флорида. Об этом сообщает The Daily Beast.

Уточняется, что старший сын Трампа получил письмо с неким белым порошком. По его словам, власти пока не выяснили, что конкретно было в письме, однако они заявили, что порошок не является «смертельно опасным».

Ранее сын Трампа признал, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией. Он добавил, что если входящие в НАТО страны обеспокоены действиями России, они должны сами увеличить объемы поставляемых Украине вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

      В Госдуме обвинили НАТО в заговоре для легализации присутствия на Украине

      Обнаружен способ подавить болезнь Альцгеймера

      Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну Трампа

      Мужчина случайно получил чужое сообщение и поймал начальство на лжи

      Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

      Звезда сериала «Ход королевы» снялась топлес

      Во Франции раскритиковали Макрона после заявления о России

      Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

      Первый подбитый на СВО Abrams предложили установить у посольства США в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше