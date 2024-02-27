Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну Трампа из-за письма с порошком

Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну экс-президента США Дональду Трампу-младшему в американском штате Флорида. Об этом сообщает The Daily Beast.

Уточняется, что старший сын Трампа получил письмо с неким белым порошком. По его словам, власти пока не выяснили, что конкретно было в письме, однако они заявили, что порошок не является «смертельно опасным».

Ранее сын Трампа признал, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией. Он добавил, что если входящие в НАТО страны обеспокоены действиями России, они должны сами увеличить объемы поставляемых Украине вооружений.