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15:18, 27 февраля 2024Бывший СССР

Кабинет министров Украины назначил нового главу агентства по борьбе с коррупцией

Кабмин Украины назначил Павлущика новым главой агентства по борьбе с коррупцией

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Виктор Павлущик назначен новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины по решению кабинета министров, об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram

Павлущик работал старшим детективом и главой отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его кандидатуру утвердила отборочная комиссия агентства 25 февраля.

Предыдущим человеком, занимавшим пост главы НАПК, является Александр Новиков. В декабре 2019 года Новиков был избран главой НАПК на открытом конкурсе.

Ранее представители НАПК обвинили крупнейшего в мире производителя продуктов питания — швейцарскую компанию Nestle — в «международном спонсорстве войны».

НАПК не устроил тот факт, что с момента начала боевых действий на востоке Украины продовольственная корпорация продолжает продавать собственную продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет.

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      Валентин Карант
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