Канье Уэст обвинил Adidas в продаже фейковой обуви

Рэпер Канье Уэст обвинил бренд Adidas в продаже фейковых кроссовок Yeezy 350

Американский рэпер Канье Уэст обвинил спортивный бренд Adidas в продаже фейковых кроссовок коллекции Yeezy. Об этом музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бизнесмен опубликовал фотографию серой обуви модели 350, которые на данный момент продаются в ассортименте марки, и заявил, что никогда не производил пару в данном цвете. Кроме того, по словам Уэста, ретейлер продает новую линию Yeezy без его согласования. По этой причине он призвал фанатов не приобретать данные кроссовки.

«Они не только выпускают подделки, цвет которых я не одобрил, но и предъявляют мне иск на 250 миллионов долларов. К тому же они не платят мне за обувь, на которой стоит мое имя. С помощью условий контракта и 50-летнего бизнес-опыта они обманывают артиста на ваших глазах и средь бела дня», — посетовал певец.

При этом представители Adidas не сообщали о судебных разбирательствах с бывшим партнером, о которых он говорит в соцсетях. Компания разорвала контракт с Уэстом в феврале 2023 года из-за ряда его антисемитских высказываний 25 октября 2022 года. После этого марка потеряла сотни миллионов долларов.

В декабре 2023 года Канье Уэст выступил на сцене в необычном образе и подвергся критике в сети. Тогда рэпер вышел на сцену в капюшоне в стиле радикальной организации ку-клукс-клан (ККК).