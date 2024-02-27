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19:18, 27 февраля 2024Ценности

Канье Уэст обвинил Adidas в продаже фейковой обуви

Рэпер Канье Уэст обвинил бренд Adidas в продаже фейковых кроссовок Yeezy 350

Фото: Unsplash

Американский рэпер Канье Уэст обвинил спортивный бренд Adidas в продаже фейковых кроссовок коллекции Yeezy. Об этом музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бизнесмен опубликовал фотографию серой обуви модели 350, которые на данный момент продаются в ассортименте марки, и заявил, что никогда не производил пару в данном цвете. Кроме того, по словам Уэста, ретейлер продает новую линию Yeezy без его согласования. По этой причине он призвал фанатов не приобретать данные кроссовки.

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«Они не только выпускают подделки, цвет которых я не одобрил, но и предъявляют мне иск на 250 миллионов долларов. К тому же они не платят мне за обувь, на которой стоит мое имя. С помощью условий контракта и 50-летнего бизнес-опыта они обманывают артиста на ваших глазах и средь бела дня», — посетовал певец.

При этом представители Adidas не сообщали о судебных разбирательствах с бывшим партнером, о которых он говорит в соцсетях. Компания разорвала контракт с Уэстом в феврале 2023 года из-за ряда его антисемитских высказываний 25 октября 2022 года. После этого марка потеряла сотни миллионов долларов.

В декабре 2023 года Канье Уэст выступил на сцене в необычном образе и подвергся критике в сети. Тогда рэпер вышел на сцену в капюшоне в стиле радикальной организации ку-клукс-клан (ККК).

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      Карина Черных
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