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14:46, 13 декабря 2023Ценности

Канье Уэста обругали в сети за выступление в капюшоне в стиле «Ку-клукс-клана»

Фото: Imago / Globallookpress.com

Поклонники обругали американского рэпера Канье Уэста за выступление в необычном образе. На соответствующие комментарии в социальной сети X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

46-летний артист появился на вечеринке, на которой он презентовал свой новый музыкальный альбом «Vultures» («Стервятники»). Для мероприятия он выбрал черные штаны, футболку и кофту, которую повязал вокруг своей головы. Позже он переоделся и вышел на сцену в капюшоне в стиле радикальной организации «Ку-клукс-клан» (ККК). Отмечается, что на концерте присутствовала его 10-летняя дочь Норт Уэст.

Пользователи упомянутой платформы не оценили поступок знаменитости. «Канье в капюшоне KKK, а чернокожие люди сидят, сложа руки. К черту его и его музыку», «Он отвратительный человек. Он ненавидит евреев и оскорбляет женщин», «Почему вы так удивляетесь? Это не первый раз, когда Канье такое вытворяет», «Похоже его дочери очень неловко за отца», «Канье в капюшоне ККК, а за его спиной стоит его дочь. Странно это выглядит», — высказывались они.

В октябре 2022 года Канье Уэст вышел в свет в провокационном наряде и возмутил чернокожих людей. Знаменитость представил новую коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9 на показе, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Музыкант предстал перед гостями в кофте черного цвета, на которую белым шрифтом была нанесена фраза White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).

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      Мария Винар
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