Силуанов прокомментировал антироссийские санкции словами «караван идет»

Силуанов заявил о росте российской экономики, несмотря на санкции Запада

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал новые санкции, введенные против страны. Его слова приводит РИА Новости.

Силуанов заявил о росте российской экономики и подчеркнул, что ответом на санкции Запада станет ответственная макроэкономическая политика. Это позволит минимизировать влияние ограничений на страну.

«Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4 процента, инвестиции растут на 10,5 процента. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — подчеркнул он.

Ранее США ввели 500 новых санкций против России. О них объявил американский лидер Джо Байден. На фоне этого ряд союзников Вашингтона раскритиковал применяющуюся ими практику вторичных санкций.