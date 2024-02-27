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21:27, 27 февраля 2024Экономика

Силуанов прокомментировал антироссийские санкции словами «караван идет»

Силуанов заявил о росте российской экономики, несмотря на санкции Запада
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Sputnik / Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал новые санкции, введенные против страны. Его слова приводит РИА Новости.

Силуанов заявил о росте российской экономики и подчеркнул, что ответом на санкции Запада станет ответственная макроэкономическая политика. Это позволит минимизировать влияние ограничений на страну.

«Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4 процента, инвестиции растут на 10,5 процента. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — подчеркнул он.

Ранее США ввели 500 новых санкций против России. О них объявил американский лидер Джо Байден. На фоне этого ряд союзников Вашингтона раскритиковал применяющуюся ими практику вторичных санкций.

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