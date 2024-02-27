Такер Карлсон осудил санкционную политику США

Журналист Такер Карлсон: вводимые Вашингтоном санкции испортили США

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, какие действия властей США негативно влияют на страну. Об этом он высказался в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале.

Карлсон осудил санкционную политику США и подчеркнул, что вводимые Вашингтоном санкции испортили страну.

«Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие», — подчеркнул он.

На прошлой неделе США ввели 500 новых санкций против России. О них объявил американский президент Джо Байден. На фоне этого ряд союзников Вашингтона раскритиковал применяющуюся ими практику вторичных санкций.