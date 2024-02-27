Концерт американской певицы отменили из-за подарка от русских фанатов

Концерт американской певицы LP отменили в Литве из-за подарка от русских фанатов

В Литве концерт американской певицы LP (настоящее имя — Лаура Перголицци) отменили из-за подарков от русских фанатов. Об этом сообщает «Новая газета. Балтия».

Выступление исполнительницы должно было состояться 4 марта в городе Каунасе. Причиной отмены мероприятия стало видео, которое исполнительница опубликовала в социальных сетях. На нем она продемонстрировала худи, подаренное ей поклонниками из России. На предмете одежды был изображен корабль, раскрашенный в цвет триколора.

Организаторы концерта также обратились к другим артистам, которые планируют выступить в Литве, подчеркнув, что не будут терпеть от них поддержку РФ.

Сама LP, как отмечает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», в ответ на срыв концерта заявила, что любит поклонников из всех стран мира.

Ранее сообщалось, что концерты певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменили в ряде городов России.