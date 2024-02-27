Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:16, 27 февраля 2024Культура

Концерты певицы Aнны Asti отменили в ряде городов России

Mash: концертный тур певицы Анны Asti по России оказался под угрозой срыва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерты певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменили в ряде городов России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступления артистки сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. По данным Mash, под угрозой отмены оказался весь тур певицы по стране.

Кроме того, стало известно о массовой сдаче билетов на выступления Asti даже в тех городах, где не была анонсирована отмена ее концертов.

До этого на Asti, которая посетила «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, подали в суд. От музыкального лейбла артистки «Феникс» потребовали более полумиллиона рублей в связи с нарушением авторских прав.

Ранее концерты певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Томске и Южно-Сахалинске.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Синоптик предсказал сроки наступления весенней погоды в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше