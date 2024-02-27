Концерты певицы Aнны Asti отменили в ряде городов России

Mash: концертный тур певицы Анны Asti по России оказался под угрозой срыва

Концерты певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) отменили в ряде городов России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступления артистки сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. По данным Mash, под угрозой отмены оказался весь тур певицы по стране.

Кроме того, стало известно о массовой сдаче билетов на выступления Asti даже в тех городах, где не была анонсирована отмена ее концертов.

До этого на Asti, которая посетила «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, подали в суд. От музыкального лейбла артистки «Феникс» потребовали более полумиллиона рублей в связи с нарушением авторских прав.

Ранее концерты певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Томске и Южно-Сахалинске.

