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06:32, 25 февраля 2024Культура

Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

Организатор отменил концерт Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске 25 февраля
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Организатор отметил концерт российской певицы, лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, мероприятие было запланировано на воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по продаже билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения», — уточнил собеседник агентства.

Также отмечается, что продажу билетов на концерт приостановили за несколько дней до его отмены. За уже приобретенные билеты деньги автоматически вернутся на банковские карты.

С требованием отменить выступление Арбениной ранее выступил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. Он мотивировал это позицией артистки по Крыму и Донбассу, а также ее высказываниями о специальной военной операции.

Ранее власти Владивостока рекомендовали отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной. До этого мероприятие певицы отменили в Томске после нескольких десятков жалоб на артистку. Выступление должно было состояться 23 ноября во Дворце спорта. Местные жители и начали подавать жалобы из-за некорректных высказываний исполнительницы «о текущей ситуации».

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      Марина Совина
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