Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной на Дальнем Востоке

Власти рекомендовали отменить февральский концерт Арбениной во Владивостоке

Власти Владивостока рекомендовали отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной, билеты на него прока не продаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт лидера группы «Ночные Снайперы». Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

«Деятельность ее группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре», — уточнили в МУЦ.

Однако ведомстве отметили, что администрация не является организатором мероприятия: «Мы не можем его отменить — (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена».

В ноябре Диана Арбенина выступила в Иркутске после отмены ее концертов в других городах России и протестов активистов.