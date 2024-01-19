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04:54, 19 января 2024Культура

Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной на Дальнем Востоке

Власти рекомендовали отменить февральский концерт Арбениной во Владивостоке
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Владивостока рекомендовали отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной, билеты на него прока не продаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт лидера группы «Ночные Снайперы». Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

«Деятельность ее группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре», — уточнили в МУЦ.

Однако ведомстве отметили, что администрация не является организатором мероприятия: «Мы не можем его отменить — (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена».

В ноябре Диана Арбенина выступила в Иркутске после отмены ее концертов в других городах России и протестов активистов.

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      Юлия Мискевич
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