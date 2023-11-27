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16:07, 27 ноября 2023Культура

Арбенина выступила в Иркутске на фоне отмены концертов в других городах

Арбенина выступила в Иркутске после отмены концертов ее группы в других городах
СюжетПротесты в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Иркутске после отмены ее концертов в других городах России и протестов активистов. Об этом сообщает Ircity.ru.

25 ноября исполнительница дала концерт в городском ледовом дворце «Айсберг». Артистка спустилась в партер с трибуны и, пройдя через весь зал и поприветствовав посетителей, поднялась на сцену. Лидер «Ночных снайперов» исполнила композиции из нового репертуара, а также вместе с залом спела свои хиты.

Отмечается, что во время выступления Арбенина пригласила на сцену школьницу, с которой начала пускать зрителям бумажные самолетики.

Ранее стало известно, что концерт лидера «Ночных снайперов» отменили в Томске после нескольких десятков жалоб на артистку. Выступление должно было состояться 23 ноября во Дворце спорта в Томске, куда местные жители и начали подавать жалобы из-за некорректных высказываний исполнительницы «о текущей ситуации».

До этого концерты Арбениной отменяли в других городах России.

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      Анастасия Астахова
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