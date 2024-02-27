Россиянка упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник

Жительница Миасса упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник

Жительница Челябинской области упала в котлован, вырытый коммунальщиками. Неосмотрительность рабочих стоила 17-летней девушке перелома позвоночника, передает портал 74.RU.

Яма осталась не закопана после устранения аварии на улице Циолковского в Миассе. Рабочие не оградили котлован ни лентой, ни забором. Коммунальщики также не позаботились о том, чтобы установить сигнальное освещение или спецзнаки по периметру ямы. Девушка угодила в ров ночью по пути домой.

Суд признал начальника и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей виновными в нарушении правил безопасности. Рабочих приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, прокуратура потребовала мэра обеспечить организацию осветительными приборами. Как оказалось, у коммунальщиков их не было в наличии.

Ранее в другом российском городе, Чите, возле жилого дома разверзлась яма с кипятком. Коммунальщики вырыли ее, чтобы выкачать скопившуюся из-за прорыва трубы воду, однако спустя две недели так ее не и не закопали. В одну ночь ров заполнился горячей водой. В образовавшуюся после ремонтных работ яму провалилась и жительница Брянска. Сильный ливень заполнил рытвину водой, и женщина не успела заметить, как провалилась в нее с головой.