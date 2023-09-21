В российском городе возле жилого дома разверзлась яма с кипятком

В Чите вырытая коммунальщиками яма наполнилась кипятком

В Чите возле жилого дома разверзлась яма с кипятком. Коммунальщики вырыли ее еще две недели назад, но ночью 21 сентября она наполнилась горячей водой, пишет местное издание Chita.ru со ссылкой на жителей многоэтажки.

Читинцы уже не раз обращались в коммунальные службы и прочие инстанции для устранения проблемы, но экстренных мер никто не принял. В ТГК-14, которая и проводила ремонтные работы по этому адресу, пообещали выкачать скопившуюся воду и восстановить прежний вид придомовой территории. Яма будет устранена только по завершении ремонтных работ — к середине следующей недели, ответили в пресс-службе ТГК. Там же и признались, что приостановка ремонта теплосети возникла из-за медлительности управляющей компании.

Ранее в Омске обвал асфальта привел к образованию огромной дыры на тротуаре. Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак, среди населения пострадавших нет. Мэрия российского города устранила дыру, засыпав ее щебнем.