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13:41, 21 сентября 2023Среда обитания

В российском городе возле жилого дома разверзлась яма с кипятком

В Чите вырытая коммунальщиками яма наполнилась кипятком

Кадр: Сетевое издание «Чита.РУ»

В Чите возле жилого дома разверзлась яма с кипятком. Коммунальщики вырыли ее еще две недели назад, но ночью 21 сентября она наполнилась горячей водой, пишет местное издание Chita.ru со ссылкой на жителей многоэтажки.

Читинцы уже не раз обращались в коммунальные службы и прочие инстанции для устранения проблемы, но экстренных мер никто не принял. В ТГК-14, которая и проводила ремонтные работы по этому адресу, пообещали выкачать скопившуюся воду и восстановить прежний вид придомовой территории. Яма будет устранена только по завершении ремонтных работ — к середине следующей недели, ответили в пресс-службе ТГК. Там же и признались, что приостановка ремонта теплосети возникла из-за медлительности управляющей компании.

Ранее в Омске обвал асфальта привел к образованию огромной дыры на тротуаре. Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак, среди населения пострадавших нет. Мэрия российского города устранила дыру, засыпав ее щебнем.

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    Виктория Клабукова
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