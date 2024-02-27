Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

KP.RU: самая дешевая квартира с видом на Кремль обойдется в ₽28 млн

Самая дешевая квартира с видом на Кремль обойдется в 28 миллионов рублей. Стоимость жилья с самым впечатляющим видом в стране выяснила газета KP.RU.

Лот располагается на юге Москвы неподалеку от станции метро «Павелецкая». Это 56-метровая двухкомнатная квартира на 28-м этаже 46-этажного дома. Само здание выполнено в стиле нью-йоркской архитектуры. Несмотря на виднеющийся из окна Кремль, добираться до него приходится долго — расстояние до главной достопримечательности страны составляет пять километров.

Завидный пейзаж открывается из окон большинства центральных районов столицы. При этом, по словам представителя консалтинговой компании NF Group, лишь одно это обстоятельство может поднять ценник на недвижимость на 20-30 процентов. Как правило, это квартиры на верхних этажах, пентхаусы с панорамными видами на 270 градусов. Подобное жилье нередко оснащено высокими потолками, террасами, бассейнами и собственными лифтами.

Самое дорогое жилье, из окна которого виднеется Кремль, стоит 3,2 миллиарда рублей. Это вариант площадью 960 квадратных метров в Пресненском районе города. Если одного вида на Спасскую башню недостаточно, стоит рассмотреть варианты, экспонирующиеся на Якиманке и в Тверском районе. Там за трехкомнатную квартиру площадью 150 «квадратов» придется отдать почти 220 миллионов рублей.

Целевая аудитория такой жилплощади — женщины в возрасте от 25 до 45 лет. В основном это лоты в старом фонде, наличие мусоропровода или лифта в которых не гарантируется. Новых домов в историческом центре крайне мало. Это проекты делюкс-класса стоимостью около 2,5 миллиона рублей за «квадрат». Зачастую россияне приобретают жилье на Тверской или Софийской набережной под инвестиции. Среди них есть и те, кто не проживает в столице на постоянной основе.

В противовес шикарным видам и транспортной доступности риелторы ставят шум и загрязненность воздуха. Уединения в центральных района не найти — во дворах у Кремля встречаются толпы туристов, а праздничная атмосфера, кажется, царит там вечно. При покупке жилья в центре столицы нельзя забывать о недостатке зеленых зон и загруженности улиц — как пешеходами, там и машинами. Из-за большого потока людей качество сотовой связи и интернета в центре также страдает.

Ранее эксперты назвали улицы Москвы с самыми высокими ставками аренды. Дороже всего съем жилья обойдется жителям домов по улице Усачева в Хамовниках. Большие расходы также понесут арендаторы по адресу улица Пречистенка и Молочный переулок.