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12:15, 26 февраля 2024Среда обитания

Названы улицы Москвы с самой дорогой арендой жилья

Trust Realty: дороже всего аренда в Москве обойдется жителям улицы Усачева

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Дороже всего аренда в Москве обойдется жителям домов по улице Усачева. Локации столицы с самыми высокими ставками аренды назвало агентство недвижимости Trust Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самая дорогая аренда жилья зафиксирована в районе Хамовники. По данным на февраль, снять жилплощадь по улице Усачева не удастся дешевле, чем за 1,3 миллиона рублей в месяц. Сегодня для сдачи внаем предлагается 18 квартир. С конца прошло года число лотов в этом месте снизилось вдвое.

Большие расходы также понесут арендодатели по адресу улица Пречистенка. На рынке в данный момент представлено 17 лотов, расположенных в этой локации. С декабря показатель вырос на 90 процентов.

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Третью строчку в рейтинге самых дорогих улиц столицы занимает Молочный переулок. Своих арендодателей сейчас ищут 14 объектов по этому адресу.

В феврале в Москве на рынке элитной аренды выставлено 105 квартир и апартаментов. С конца 2023-го объем предложения вырос на 9 процентов, подсчитали аналитики компании.

Ранее эксперты назвали сумму, которой ограничится аренда самого дешевого жилья в Москве. Снять 35-метровую однокомнатную квартиру в Басманном районе выйдет за 40 тысяч рублей. Аналогичный вариант экспонируется в Пресненском районе столицы.

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      Виктория Клабукова
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