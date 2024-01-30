Названа цена самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Аренда самой дешевой квартиры в центре Москвы стоит 40 тысяч рублей в месяц. Такую цену назвали эксперты Trust Realty, пишет «Российская газета».
За указанную сумму можно снять однокомнатное жилье в Басманном районе столицы. Площадь квартиры составляет 35 квадратных метров. По такой же ставке выставлена в аренду квартира в 38 «квадратов» в Пресненском районе города.
Эксперты также обнаружили самую дорогую съемную «однушку». Ее стоимость оценивается в 470 тысяч рублей в месяц. Жилье располагается в Хамовниках, его площадь составляет 93 квадратных метра.
Ранее эксперты «Циан. Аналитики» назвали стоимость самого дешевого жилья, которое можно купить в Москве. Такими объектами оказались апартаменты площадью 10-15 «квадратов» — они обойдутся в 1,5 миллиона рублей.