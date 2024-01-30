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11:13, 30 января 2024Среда обитания

Названа цена самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы

Самая дешевая съемная квартира в центре Москвы стоит 40 тыс. руб. в месяц
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аренда самой дешевой квартиры в центре Москвы стоит 40 тысяч рублей в месяц. Такую цену назвали эксперты Trust Realty, пишет «Российская газета».

За указанную сумму можно снять однокомнатное жилье в Басманном районе столицы. Площадь квартиры составляет 35 квадратных метров. По такой же ставке выставлена в аренду квартира в 38 «квадратов» в Пресненском районе города.

Эксперты также обнаружили самую дорогую съемную «однушку». Ее стоимость оценивается в 470 тысяч рублей в месяц. Жилье располагается в Хамовниках, его площадь составляет 93 квадратных метра.

Ранее эксперты «Циан. Аналитики» назвали стоимость самого дешевого жилья, которое можно купить в Москве. Такими объектами оказались апартаменты площадью 10-15 «квадратов» — они обойдутся в 1,5 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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