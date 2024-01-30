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09:22, 30 января 2024Среда обитания

Названа цена самого дешевого жилья в Москве

«Циан»: апартаменты площадью 15 «квадратов» в Москве обойдутся в 1,5 млн рублей

Фото: Баранов Владимир / РИА Новости

Апартаменты площадью 10-15 квадратных метров в Москве обойдутся в полтора миллиона рублей. Стоимость самого дешевого жилья в столице телеканалу «Москва 24» назвала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Лоты выставляются на продажу после реконструкции нежилых зон многоквартирных домов. Помещения обычно располагаются на первых этажах или в полуподвалах. Несмотря на то что в таких апартаментах присутствуют коммуникации и окна, они все же не предусмотрены для длительного проживания. Важно помнить, что прописаться в них невозможно, а перепродажа вызовет трудности. Цены на полноценные апартаменты в новостройках начинаются от 4,3 миллиона рублей.

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Жилье в новом фонде столицы можно приобрести за 3,3 миллиона рублей, «вторичку» — за 5 миллионов. В январе за новостройку просили в среднем 17,1 миллиона рублей. На вторичном рынке квартиры стоили около 19,2 миллиона рублей. Дешевле всего недвижимость в Новой Москве.

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», самая дешевая квартира вторичная в столице обойдется в 3,7 миллиона рублей. Это студия с ремонтом площадью 10,6 «квадрата» в Зеленограде. В десяти минутах от дома расположена станция МЦД. Самое выгодное предложение в новом фонде — студия стоимостью 5,3 миллиона рублей и площадью 19,8 «квадрата» в 25-этажном доме в том же округе.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самой дешевой комнаты в Москве. Объект площадью восемь квадратных метров в Южном административном округе столицы оценили в 2,48 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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