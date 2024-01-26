Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:53, 26 января 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты в Москве площадью 8 «квадратов»

Цена самой дешевой комнаты в Москве составила 2,48 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки на данный момент, оценили в 2,48 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте площадью восемь квадратных метров, расположенном в Южном административном округе столицы (ЮАО). Напротив, наиболее дорогая комната продается за 18 миллионов рублей. За указанную сумму удастся приобрести лот метражом 17 «квадратов» в Тверском районе в центре Москвы.

Что касается средней цены за комнату в городе, то она составляет 5,66 миллиона рублей. За год этот показатель вырос на 6,3 процента, или 338,1 тысячи рублей. Глава «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отметил, что комнаты пользуются спросом у нуждающихся во временном жилье или тех, кто начинает жизнь в новом городе с ограниченным бюджетом или хочет обеспечить комфортное пребывание в нем своим детям при их переезде. Он добавил, что спрос на этот тип недвижимости остается стабильно высоким, и выразил уверенность, что в будущем рынок комнат в Москве также будет процветать.

Ранее эксперты назвали цену самой дорогой квартиры бизнес-класса на первичном рынке Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?

      МАГАТЭ высказалось об использовании Киевом ядерных материалов на фронте

      В США сообщили о приближающей победу России над Украиной позиции Трампа

      В США назвали возможную причину ударов Украины по Донецку и Белгороду

      В России задумались о сборке иранских машин

      Автор хита «Медуза» сбрил брови и объяснил нежелание возвращаться в Россию

      Уехавшего на Украину российского юриста заочно арестовали

      Пользователи сети рассказали о «красных флагах» при выборе отеля

      Российские Т-80БВМ в зоне СВО оснастили «Волнорезами»

      В Подмосковье женщина сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше