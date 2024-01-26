Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты в Москве площадью 8 «квадратов»

Цена самой дешевой комнаты в Москве составила 2,48 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки на данный момент, оценили в 2,48 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте площадью восемь квадратных метров, расположенном в Южном административном округе столицы (ЮАО). Напротив, наиболее дорогая комната продается за 18 миллионов рублей. За указанную сумму удастся приобрести лот метражом 17 «квадратов» в Тверском районе в центре Москвы.

Что касается средней цены за комнату в городе, то она составляет 5,66 миллиона рублей. За год этот показатель вырос на 6,3 процента, или 338,1 тысячи рублей. Глава «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отметил, что комнаты пользуются спросом у нуждающихся во временном жилье или тех, кто начинает жизнь в новом городе с ограниченным бюджетом или хочет обеспечить комфортное пребывание в нем своим детям при их переезде. Он добавил, что спрос на этот тип недвижимости остается стабильно высоким, и выразил уверенность, что в будущем рынок комнат в Москве также будет процветать.

Ранее эксперты назвали цену самой дорогой квартиры бизнес-класса на первичном рынке Москвы.