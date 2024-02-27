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15:32, 27 февраля 2024Бывший СССР

Кричайвший «Ахмат — сила» украинец принес извинения

Кричавший на дне рождении лозунг «Ахмат — сила» украинец принес извинения

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Украинец, кричавший на праздновании дня рождения лозунг «Ахмат — сила», принес извинения после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Видеозапись раскаяния опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

Молодой человек праздновал свой день рождения с 24 на 25 февраля. Во время мероприятия он решил выкрикнуть фразу «Ахмат — сила».

Украинец принес извинения перед народом своей страны и заявил, что считает озвученный им лозунг террористическим.

Ранее в Днепропетровске неизвестные надругались над национальной символикой Украины и порезали флаги на аллее павших солдат Вооруженных сил республики (ВСУ).

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      Алевтина Запольская
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