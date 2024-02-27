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19:32, 27 февраля 2024Культура

Крид выиграл суд у Роскомнадзора по делу о блокировке его аккаунта на Twitch

Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС по делу о блокировке аккаунта на Twitch

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) выиграл суд против Роскомнадзора (РКН) и Федеральной налоговой службы (ФНС) по делу о блокировке его аккаунта на стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2023 году канал артиста заблокировали из-за рекламы онлайн-казино во время стримов по требованию РКН. Незадолго до этого на деятельность Крида на Twitch внимание обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В результате рэпер подал иски против ФНС и РКН. Суд признал блокировку аккаунта музыканта незаконной. Отмечается, что платформа Twitch разблокировала его канал еще до решения суда.

Адвокат исполнителя Владислав Подшибякин заявил, что подобное решение суда стало первым в России.

Ранее Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем.

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      Анастасия Астахова
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