Крид выиграл суд у Роскомнадзора по делу о блокировке его аккаунта на Twitch

Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС по делу о блокировке аккаунта на Twitch

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) выиграл суд против Роскомнадзора (РКН) и Федеральной налоговой службы (ФНС) по делу о блокировке его аккаунта на стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2023 году канал артиста заблокировали из-за рекламы онлайн-казино во время стримов по требованию РКН. Незадолго до этого на деятельность Крида на Twitch внимание обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В результате рэпер подал иски против ФНС и РКН. Суд признал блокировку аккаунта музыканта незаконной. Отмечается, что платформа Twitch разблокировала его канал еще до решения суда.

Адвокат исполнителя Владислав Подшибякин заявил, что подобное решение суда стало первым в России.

Ранее Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем.