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15:34, 27 февраля 2024Силовые структуры

Стрелявший в свадебном кортеже в российском городе мужчина попал под следствие

СК возбудил дело о хулиганстве против стрелявшего в свадебном кортеже на Кубани

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против стрелявшего в свадебном кортеже мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Под следствием оказался 22-летний уроженец станицы Динской. Ему вменяется статья 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

По версии следствия, 24 февраля 2024 года несколько автомобилей из свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе в Краснодаре. В результате машины нарушили правила дорожного движения и заблокировали проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. При большом количестве людей у дома на улице Душистой подозреваемый стал стрелять в воздух.

Следователи изъяли у него оружие и допросили. В рамках дела назначена баллистическая экспертиза. По месту его жительства и других гостей свадьбы прошли обыски.

В праздновании участвовали свыше 100 человек. Вооруженные автоматом гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять в небо холостыми патронами. Позже они отправились кортежем по городу. Затем 40 машин остановились на Ейском шоссе, чтобы потанцевать, и перегородили дорогу.

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      Любовь Ширижик
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