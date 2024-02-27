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14:55, 27 февраля 2024Бывший СССР

Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Лавров: Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Москва считает ультиматумом готовящееся Владимиром Зеленским предложение России об урегулировании вооруженного конфликта. Так инициативу Киева назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — сказал министр.

Он отметил, что Киев пытается завлечь для обсуждения «этой бумаги» как можно больше стран. По его словам, Европа советует украинскому лидеру собрать «на посиделки» вокруг киевской «формулы мира» как можно больше стран, чтобы сделать «семейные фото».

Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита по своей «формуле мира» в ближайшие месяцы. Он сообщил, что на мероприятии должен быть разработан план урегулирования, который после встречи будет доработан и передан российскому руководству через посредников.

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