Лавров призвал не придавать особого значения конференциям ЕС по Украине

Лавров призвал не обращать внимание на встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

Конференциям Европейского союза (ЕС) по Украине не стоит придавать особого значения. К этому после встречи европейских лидеров в Елисейском дворце по Украине 26 февраля призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Количество конференций, которые на Западе созывают, конечно же, сейчас возрастает. Их цель — компенсировать резкое падение внимания и резкое сокращение финансовых возможностей содержать режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — констатировал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, французы и президент Франции Эммануэль Макрон очень увлекаются созывом различных мероприятий, однако они несильно заботятся об их итогах.

Ранее Лавров объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину. Он отметил, что причиной этому является отсутствие зримых результатов в наращивании помощи Украине со стороны западных стран.