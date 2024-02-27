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15:11, 27 февраля 2024Мир

Лавров объяснил ажиотаж вокруг отправки западных военных на Украину

Лавров: обсуждение отправки сил НАТО на Украину связано с отсутствием успехов

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов со стороны Киева и представителей западных стран, предоставляющих Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную помощь. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — посетовал министр.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

Кроме Словакии, отправлять военных на Украину не собираются также Чехия, Польша и Венгрия.

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      Виктория Кондратьева
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