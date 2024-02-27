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12:54, 27 февраля 2024Мир

Ле Пен назвала Макрона заигравшимся полководцем

Ле Пен: Макрон заигрался в полководца и беззаботно отнесся к судьбе Франции
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон беззаботно отнесся к судьбе страны, допустив возможность отправки войск на Украину. Об этом заявила глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, назвав лидера страны заигравшимся полководцем.

«Не знаю, все ли осознают серьезность этого заявления. Эммануэль Макрон заигрался в военачальника, однако речь идет о жизнях наших детей, о которых он говорит так небрежно. Это вопрос мира или войны в нашей стране», — написала Ле Пен.

Ранее слова Макрона раскритиковал председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выразив опасение, что подобное решение приведет к третьей мировой войне.

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      Елизавета Мытарева
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