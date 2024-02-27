Лестница в российском городе вызвала злость

Жительницу Находки разозлила цветная лестница

Жительницу города Находка в Приморском крае разозлила цветная лестница рядом с гимназией. На инцидент обратило внимание издание «Подъем».

Ступеньки лестницы на улице Верхне-Морская выкрасили в желтый, зеленый и фиолетовый цвета. Местная жительница поделилась фото с сообществом в соцсети и попросила придать ситуацию огласке. Она отметила, что по лестнице каждый день ходят ученики находящейся неподалеку школы.

В администрации Находки заявили, что ступени покрасили жители российского города. Власти также отметили, что в сообщении недовольной женщины «конкретного вопроса нет». «Когда поступает вопрос, и он касается определенных структур, тогда поступает и ответ от нас там же в пабликах. Сейчас конкретно по цветной лестнице сказали, что вопроса в этом не разглядели, это просто было личное мнение гражданина», — пояснили в администрации.

Ранее депутат Курской областной думы Николай Карцев пожаловался в полицию на ступеньки в школе, выкрашенные в цвета флага России.