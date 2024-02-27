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11:43, 27 февраля 2024Наука и техника

Синтезировано необходимое для зарождения жизни соединение

Science: синтезировано необходимое для зарождения жизни соединение

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Университетского колледжа Лондона синтезировали химическое соединение, которое могло возникнуть на ранней Земле и сыграть ключевую роль в зарождении жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Соединение пантетеин является активным фрагментом коэнзима А, необходимого для осуществления многих важных метаболических реакций в клетке. В ранних исследованиях ученые не смогли эффективно синтезировать пантетеин и высказали предположение, что он отсутствовал при зарождении жизни.

В новой работе ученым удалось создать эту молекулу в воде при комнатной температуре, используя аминонитрилы — молекулы, полученные из цианистого водорода, который, вероятно, был в изобилии на ранней Земле. Это указывает на то, что пантетеин, однажды возникнув, мог способствовать химическим реакциям, которые 4 миллиарда лет назад привели к появлению первых клеток из простых предшественников молекул белка и РНК.

Кроме того, открытие бросает вызов мнению, что вода слишком разрушительна для того, чтобы в ней могли возникнуть сложные соединения, и жизнь зародилась в периодически пересыхающих водоемах.

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      Александр Еникеев
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