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14:26, 27 февраля 2024Культура

Ливанов высказался о Хаматовой фразой «ничтожная личность»

Актер Ливанов высказался о возможном возвращении Хаматовой в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о возможном возвращении в Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Его цитирует aif.ru.

«Ничтожная личность эта Хаматова! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего», — сказал актер, подчеркнув, что не понимает, как человек может жить без Родины.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что уехавшая в Латвию Хаматова не востребована за границей. «Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает», — пояснил он.

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      Варвара Кошечкина
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