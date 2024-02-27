Ливанов высказался о Хаматовой фразой «ничтожная личность»

Актер Ливанов высказался о возможном возвращении Хаматовой в Россию

Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о возможном возвращении в Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Его цитирует aif.ru.

«Ничтожная личность эта Хаматова! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего», — сказал актер, подчеркнув, что не понимает, как человек может жить без Родины.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что уехавшая в Латвию Хаматова не востребована за границей. «Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает», — пояснил он.