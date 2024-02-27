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14:01, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

На Украине объяснили заявление Макрона об отправке военных

«Страна.ua»: заявление Макрона о военных говорит о тяжелой ситуации для ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину говорит о тяжелой ситуации на фронте для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом пишет «Страна.ua».

«Заявление Макрона о том, что рассматривается возможность введения войск стран НАТО в Украину (хоть, по его словам, консенсуса по этому поводу пока не достигнуто), прозвучало как сенсация», — говорится в публикации. По мнению автора, слова французского лидера имеют как минимум два возможных объяснения.

«Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий в Украину», — продолжил автор.

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      Олег Давыдов
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