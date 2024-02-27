Значимость американского свода данных о российских войсках для СВО объяснили

Военный эксперт Глазунов: свод данных США о российских войсках применят на СВО

США будут применять разработанный ими свод данных о российских войсках для помощи Украине в условиях специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о важности разработанного документа.

Это очень важная вещь. Это значит, что уровень подготовки украинской армии будет меняться, они будут подстраиваться под нашу армию, под нашу стратегию и тактику. Мы должны это учитывать и как-то этому противостоять, создавая какие-то новые виды вооружений, создавая новые тактические приемы Олег Глазунов военный эксперт

«Раньше стандарты НАТО ориентировались еще на военную тактику времен холодной войны. Она сегодня для них устарела, поэтому украинская армия несет большие потери. Танки, техника — все это неправильно используется, не учитываются беспилотники, не учитываются новейшие вооружения. Посмотрев за эти два года, что произошло — естественно, американские спецслужбы умеют хорошо работать, у них полно агентуры, которая все это фиксирует, — они собрали огромный материал об опыте Российской армии. Российская армия на сегодняшний день самая боеспособная и участвует в войнах XXI века. Американская армия давно не воевала, поэтому у них опыта такого нет. Они наш опыт будут учитывать для подготовки украинских солдат к ведению боевых действий на Украине», — сказал он.

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских силах «Российская тактика». В нем содержится информация о войсках, структуре, вооружениях и тактике действий Москвы.

Материал разработали в качестве учебного пособия для военной подготовки и профессионального образования. Согласно предисловию, в нем описана тактика, организация и действия российских военных, а также то, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. В документе также содержатся сведения от мест постоянной дислокации воинских частей до характеристик российской техники. При этом авторы утверждают, что не затрагивают украинский конфликт.

