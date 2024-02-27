Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 27 февраля 2024Мир

Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

Сухопутные войска США опубликовали свод данных о ВС России на 280 страницах

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных «Российская тактика» о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал заявлен американскими военными как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Согласно предисловию, «в нем разбирается тактика, организация и действия российских военных, описывается, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине». «Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — отмечается в документе.

В публикации содержатся различные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Ее авторы утверждают, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным давать оценку того, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».

Ранее генерал-майор Армии США Кертис Тейлор похвалил работу и тактику артиллерии Вооруженных сил России. По его словам, «российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными».

До этого ВС РФ оценил министр обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, на Украине Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что может восстанавливать свои силы.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

      В Госдуме обвинили НАТО в заговоре для легализации присутствия на Украине

      Обнаружен способ подавить болезнь Альцгеймера

      Сотрудники экстренных служб пришли домой к сыну Трампа

      Мужчина случайно получил чужое сообщение и поймал начальство на лжи

      Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

      Звезда сериала «Ход королевы» снялась топлес

      Во Франции раскритиковали Макрона после заявления о России

      Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

      Первый подбитый на СВО Abrams предложили установить у посольства США в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше