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10:16, 27 февраля 2024Экономика

Минфин США спрогнозировал снижение инфляции в мире

Глава Минфина США Йеллен: в 2024 году инфляция снизится в 80 процентах стран

Фото: Carlos Barria / Reuters

В 2024 году цены продолжат снижаться в 4 из 5 стран мира. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции перед встречей руководителей финансовых ведомств G20, ее слова приводит Reuters.

Она напомнила, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие эксперты ожидали замедления мировой экономики в прошлом году, однако рост составил 3,1 процента, а инфляция замедлилась. Йеллен спрогнозировала, что она продолжит падать примерно в 80 процентах стран в этом году. Министр отметила, что, несмотря на сохраняющиеся риски и проблемы, мировая экономика остается устойчивой.

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По ее словам, ключевым фактором глобального роста стал сильный экономический подъем в США. Этому способствовала политика американской администрации по поддержке компаний, пострадавших от пандемии COVID-19, а также инвестиции в собственное производство, зеленую энергетику и инфраструктуру.

В январе директор — распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «мировая экономика оказалась удивительно устойчивой». По ее словам, глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, что позитивно повлияет на его динамику и в 2024-м. При этом экономику США ожидает «мягкая посадка» в связи с предстоящим снижением процентных ставок, добавила она.

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