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19:29, 16 января 2024Экономика

В Давосе рассказали об удивительной устойчивости мировой экономики

Директор МВФ рассказала о превысившем ожидания росте мировой экономики в 2023-м
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Ludovic Marin / АР

Глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, что позитивно повлияет на его динамику и в 2024-м, рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, мнение которой приводит Bloomberg.

«Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой», — заявила глава МВФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, экономику США ожидает «мягкая посадка» в связи с предстоящим снижением процентных ставок.

Согласно последнему на данный момент прогнозу МВФ, публиковавшемуся в октябре, рост мирового ВВП ожидался на уровне трех процентов в 2023 году и 2,9 процента в 2024 году. При этом с тех пор к имеющемуся перечню проблем добавились затяжная война между Израилем и движением ХАМАС, а также действия хуситов в Красном море, что угрожает новым ценовым давлением и проблемами в цепочке поставок. отмечается в материале агентства.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеал ранее оценила в пять процентов потери глобального ВВП в случае разделения мировой экономики на два торговых блока, указав, что это будет равнозначно потере всей экономики Японии.

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      Дмитрий Воронин
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