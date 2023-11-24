В мире стали массово избавляться от долларов

FT: инвесторы в мире стали продавать доллары самыми быстрыми темпами за год

Инвесторы избавляются от долларов самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила цикл повышения процентных ставок и в 2024 году приступит к их снижению. Об этом пишет Finaicial Times (FT).

По данным журналистов, управляющие активами собираются продать 1,6 процента своих открытых долларовых позиций в текущем месяце, что является крупнейшим оттоком с ноября 2022 года. В целом такая распродажа долларовых активов входит в топ-6 на мировых рынках за последние 20 лет, отметили в банке State Street.

Продажи знаменуют разрушение «необычайно большого избыточного веса доллара США», считает глава макростратегии кредитной организации Майкл Меткалф. По его словам, на фоне указанного фактора ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие.

ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента, что стало максимумом с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. Как писал MarketWatch, в связи с данными об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка уменьшится на один процентный пункт к концу 2024 года, причем первое снижение произойдет уже в мае.

Ослаблением доллара пользуются в том числе в Китае, где крупные госбанки продают на спотовых валютных рынках доллары, купленные на оншорном рынке свопов. Благодаря этому курс юаня, которому летом требовалась поддержка, вырос до четырехмесячного максимума.