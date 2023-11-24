Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:03, 24 ноября 2023Экономика

В мире стали массово избавляться от долларов

FT: инвесторы в мире стали продавать доллары самыми быстрыми темпами за год
СюжетКурс доллара:

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Инвесторы избавляются от долларов самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила цикл повышения процентных ставок и в 2024 году приступит к их снижению. Об этом пишет Finaicial Times (FT).

По данным журналистов, управляющие активами собираются продать 1,6 процента своих открытых долларовых позиций в текущем месяце, что является крупнейшим оттоком с ноября 2022 года. В целом такая распродажа долларовых активов входит в топ-6 на мировых рынках за последние 20 лет, отметили в банке State Street.

Продажи знаменуют разрушение «необычайно большого избыточного веса доллара США», считает глава макростратегии кредитной организации Майкл Меткалф. По его словам, на фоне указанного фактора ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие.

Материалы по теме:
Центр мира Как самый могущественный банк планеты управляет глобальной экономикой
Центр мираКак самый могущественный банк планеты управляет глобальной экономикой
16 декабря 2016
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023

ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента, что стало максимумом с 2001 года. С тех пор показатель находится на тех же позициях. Как писал MarketWatch, в связи с данными об инфляции, составившей в октябре в США 3,2 процента в годовом измерении, трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка уменьшится на один процентный пункт к концу 2024 года, причем первое снижение произойдет уже в мае.

Ослаблением доллара пользуются в том числе в Китае, где крупные госбанки продают на спотовых валютных рынках доллары, купленные на оншорном рынке свопов. Благодаря этому курс юаня, которому летом требовалась поддержка, вырос до четырехмесячного максимума.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Кремль переадресовал Минобороны вопрос о досмотре зарубежных судов в Черном море

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости