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07:17, 27 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении трех дронов ВСУ над территорией России

МО: силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью, еще один над Белгородской

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, два беспилотника удалось перехватить в небе над Брянской областью, еще один — над Белгородской областью. Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О сбитых в Брянской области в ночь на вторник, 27 февраля, беспилотниках, ранее сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз. Дроны перехватили на территории Клинцовского района. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Тогда же над Белгородской областью силы ПВО сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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      Анастасия Шейкина
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