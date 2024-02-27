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11:15, 27 февраля 2024Россия

Мошенники заставили 56-летнюю москвичку поджечь в себе петарду

MK.RU: мошенники заставили жительницу Зеленограда поджечь в себе петарду

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мошенники заставили 56-летнюю жительницу Зеленограда поджечь в себе петарду. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, преступники позвонили по телефону москвичке и, представившись представителями компании сотовой связи, попросили ее перезаключить договор.

Позже до женщины дозвонился фальшивый работник Госуслуг и объявил, что на ее счет мошенники пытаются оформить кредит. Под разными предлогами в течение нескольких недель жительница Зеленограда передала аферистам 2 миллиона 640 тысяч рублей.

Но преступники продолжили над ней издеваться. Так, они заставляли женщину вместе с супругом фотографироваться обнаженными.

Кроме того, ей дали задание купить петарду, вставить ее в интимную часть тела мужа и поджечь. Несчастная проделала все это, но с собой. Ее доставили в одну из столичных больниц.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер мошенников подарил пенсионерке букет и лишил ее 1,8 миллиона рублей.

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      Анна Щербакова
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