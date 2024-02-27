Эксперт указали на рост предложения неликвидных квартир на вторичном рынке

В настоящее время на вторичном рынке Москвы наблюдается недостаток ликвидных квартир, а также рост предложения неликвидных объектов. О том, что москвичи бросились продавать потрепанные квартиры, пишет Life со ссылкой на экспертов.

Наиболее востребованным вариантом в столице являются недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры с хорошей транспортной доступностью — их раскупают сразу, указала специалист, руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова.

При этом в настоящее время на рынке растет предложение объектов без ремонта, а также квартир, попавших в наследственную массу — когда наследники не могут их физически поделить и решают продать квартиру с «сомнительными» документами, рассказала директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

При этом Борзенкова указала, что неликвидные квартиры делятся на две категории — с качественными и юридическими характеристиками, а также на те, проблемы в которых можно и нельзя исправить. Например, плесень на стенах, очень плохое состояние объекта можно изменить. Сложности, которые устранить нельзя — расположение дома рядом с шумной дорогой, вид из окна на промзону или стену другого дома, а также невыгодное соседство, о чем говорят плохое состояние лифта и лестничной клетки. Эти квартиры располагаются на самом дне ценового сегмента. Также практически невозможно исправить плохие документы.

Ранее россиянам при покупке квартиры в первую очередь посоветовали обратить внимание на качество документов объекта. Также при заключении сделки важно использовать безопасные расчеты.