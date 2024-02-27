Москвичи обустроили на чердаке второй этаж квартиры и разгневали соседей

Жители Митина устроили двухуровневые квартиры, использовав чердак жилого дома

Жители двух квартир в московском районе Митино решили использовать чердак в качестве второго этажа своих квартир, сообщает портал mos.ru.

Самозахват чердака Мосжилинспекция выявила после жалоб соседей жильцов дома на Пенягинской улице. Инспекторы установили, что собственники двух квартир на верхнем этаже устроили проемы с лестницей в перекрытии, а на втором этаже обустроили комнаты. Кроме того, москвичи прорубили на чердаке окна.

Инспекция обязала москвичей вернуть все в первоначальный вид. На опубликованных фото видно, что стены чердака отделаны сайдингом зеленого цвета. В помещении находятся камин, обычное и массажное кресло, а также полка с книгами и игрушками. На других фото видны две лестницы, ведущие на чердак.

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