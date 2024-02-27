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18:36, 27 февраля 2024Среда обитания

Москвичи обустроили на чердаке второй этаж квартиры и разгневали соседей

Жители Митина устроили двухуровневые квартиры, использовав чердак жилого дома

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жители двух квартир в московском районе Митино решили использовать чердак в качестве второго этажа своих квартир, сообщает портал mos.ru.

Самозахват чердака Мосжилинспекция выявила после жалоб соседей жильцов дома на Пенягинской улице. Инспекторы установили, что собственники двух квартир на верхнем этаже устроили проемы с лестницей в перекрытии, а на втором этаже обустроили комнаты. Кроме того, москвичи прорубили на чердаке окна.

Инспекция обязала москвичей вернуть все в первоначальный вид. На опубликованных фото видно, что стены чердака отделаны сайдингом зеленого цвета. В помещении находятся камин, обычное и массажное кресло, а также полка с книгами и игрушками. На других фото видны две лестницы, ведущие на чердак.

Ранее стало известно, что за год спрос на ремонтные услуги в России вырос на 55 процентов. Сильнее всего интерес появился к услугам сборки мебели, а также к комплексному ремонту.

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      Мария Черкасова
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