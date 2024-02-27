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15:17, 27 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились делать ремонт

Спрос на услуги по ремонту в России за год вырос до 55 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год спрос на ремонтные услуги в России вырос до 55 процентов. О том, что граждане бросились делать ремонт, «Ленте.ру» сообщили эксперты онлайн-сервиса «Профи».

Заметнее всего с начала 2023 года увеличился спрос на услуги по сборке мебели — на 55 процентов. На втором месте оказались работы по комплексному ремонту — плюс 54 процента. Мелким ремонтом и установкой дверей стали интересоваться чаще на 50 процентов, а работами с сантехникой — на 42 процента. Кроме того, выросла востребованность услуг по ремонту мебели, бытовой техники, стиральных машин, полов и плиточным работам — на 23, 25, 37 и 39 процентов соответственно.

Также наблюдается рост спроса на ряд услуг в рамках месячной динамики. В феврале россияне стали чаще нанимать мастеров по комплексному ремонту и установке напольного покрытия (плюс 15 процентов), мелкому ремонту (плюс 14 процентов), установке дверей и ремонту мебели (плюс 12 процентов) и ремонту стиральных машин (плюс 10 процентов).

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Самой популярной услугой в начале 2024 года стал ремонт сантехники. Второе место досталось ремонту электроники, третье — установке дверей. Пятерку лидеров закрыли ремонт мебели и бытовой технике. За ними следуют ремонт компьютеров, мелкий ремонт, плиточные работы, ремонт стиральных машин и комплексный ремонт.

Ранее дизайнер Юлия Тычино назвала главные ошибки при ремонте маленьких квартир. По ее словам, в оформлении такого жилья лучше не использовать темные или яркие цвета — они будут создавать психологическую нагрузку.

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      Александра Качан
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