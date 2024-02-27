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12:15, 27 февраля 2024Из жизни

Мужчина выиграл лотерею и едва не потерял билет на миллионы рублей

В США мужчина сорвал куш в лотерею и нашел выигрышный билет через три месяца

Фото: Unsplash

Житель США сорвал куш в лотерею и едва не потерял выигрышный билет. Об этом сообщает UPI.

Марк Пердью из штата Кентукки приобрел лотерейный билет 30 октября 2023 года в продуктовом магазине. Однако он быстро забыл о покупке и не следил за результатами розыгрыша. Спустя неделю он вернулся в магазин и получил поздравление от его владельца. Он сообщил Пердью, что тот выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей). По словам мужчины, он сразу принялся искать билет вместе с женой, однако попытки не увенчались успехом. Спустя некоторое время он решил, что выбросил его, и смирился с потерей.

Через три месяца Пердью, занимающий должность президента компании-поставщика автомобильных запчастей, решил проверить исправность служебного автомобиля. Он открыл дверь машины и внезапно нашел потерянный лотерейный билет.

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Мужчина рассказал, что редко пользуется служебным автомобилем. Он предположил, что билет выпал у из его кармана и все это время лежал на переднем сиденье. «Я не знаю, как долго он мог бы пролежать там, если бы мне не понадобилась машина. Меня немного трясло», — вспоминает свои эмоции Пердью.

Победитель сразу отправил фотографию выигрышного билета жене. Женщина призналась, что в этот момент почувствовала облегчение. Теперь супруги планируют отправиться в отпуск на призовые деньги.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею и забыл выигрышный билет в магазине. Мужчина обнаружил, что потерял билет, когда один из детей попросил его сфотографировать.

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      Алиса Удовик
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