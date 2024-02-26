Священник выиграл 46 миллионов рублей в лотерею и забыл билет в магазине

В США мужчина выиграл 500 тысяч долларов в лотерею и забыл билет в магазине

Житель США сорвал куш в лотерею и забыл выигрышный билет в магазине. Об этом сообщает New York Post.

64-летний священник Кевин Фрей из города Нью-Хэмптон, штат Айова, купил билет мгновенной лотереи в продуктовом магазине. Он решил не затягивать с проверкой билета, сразу стер с него защитный слой и обнаружил, что выиграл 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей).

Шокированный Фрей выбежал на улицу и принялся звонить родственникам, чтобы сообщить радостную новость. Но когда один из детей мужчины попросил его сфотографировать билет, тот не смог его найти. «Тогда я понял: "У меня его нет! Он в магазине!"» — рассказывает он.

Мужчина все еще находился у магазина, поэтому забежал внутрь и попросил продавщицу найти выигрышный билет. По словам Фрея, она забыла отдать его из-за того, что была взволнованна.

Победитель уже получил призовые деньги. Они помогут ему осуществить долгосрочные планы и переехать ближе к семье в город Де-Мойн. Кроме того, Фрей планирует разделить выигрыш с родственниками и пожертвовать часть денег благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании купила выигрышный лотерейный билет вместе с бойфрендом и бросила его, чтобы не делить денежный приз. Теперь победительница не хочет иметь с партнером ничего общего.