Мужчины старше 30 лет дали советы молодым парням
Мужчины старше 30 лет дали советы парням на десять лет моложе себя. Рекомендациями для двадцатилетних они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи посоветовали не торопиться с заключением брака, если этого на самом деле не хочется.
Не женитесь, потому что вам кажется, что так нужно или правильно. Необходимо желать этого на сто процентов. Нет гарантий, что и в этом случае все не обернется ужасно, но первый вариант — точно путь к отчаянию для всех
Некоторые из них призвали смолоду учиться внимательно относиться к потребностям других людей и собственному ментальному здоровью, поскольку именно мужчины часто запускают его.
Обнимайте своих друзей-мужчин, говорите, как они вам дороги. Так много юношей хотят показывать свою дружбу и уязвимость, но боятся, что их высмеют. Если у вас проблемы с ментальным здоровьем, не бойтесь испортить настроение друзьям, упомянув это. Настоящие друзья лучше выслушают вас сейчас, чем придут на прощание с вами потом. Да, некоторые перестанут общаться, и это чертовски больно, но по крайней мере вы выясните, кому можно доверять
Также мужчины порекомендовали молодым людям не стесняться следить за своей внешностью, уделять время тщательной чистке зубов и уходу за кожей.
Мне уже за сорок, и все вокруг повторяют, что забывают, сколько мне лет, или не верят на слово, просят показать паспорт. Я рос с восемью сестрами, так что пользовался увлажняющими кремами с 12-13 лет. Легко сойду за парня моложе 30. Пришлось даже бороду с усами отрастить, чтобы казаться старше, а то меня не воспринимали всерьез из-за юной внешности
Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.