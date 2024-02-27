Мужчины старше 30 лет дали советы молодым парням

Мужчины старше 30 лет дали советы парням на десять лет моложе себя. Рекомендациями для двадцатилетних они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи посоветовали не торопиться с заключением брака, если этого на самом деле не хочется.

Не женитесь, потому что вам кажется, что так нужно или правильно. Необходимо желать этого на сто процентов. Нет гарантий, что и в этом случае все не обернется ужасно, но первый вариант — точно путь к отчаянию для всех Long_Personality_612 пользователь Reddit

Некоторые из них призвали смолоду учиться внимательно относиться к потребностям других людей и собственному ментальному здоровью, поскольку именно мужчины часто запускают его.

Обнимайте своих друзей-мужчин, говорите, как они вам дороги. Так много юношей хотят показывать свою дружбу и уязвимость, но боятся, что их высмеют. Если у вас проблемы с ментальным здоровьем, не бойтесь испортить настроение друзьям, упомянув это. Настоящие друзья лучше выслушают вас сейчас, чем придут на прощание с вами потом. Да, некоторые перестанут общаться, и это чертовски больно, но по крайней мере вы выясните, кому можно доверять dauntless91 пользователь Reddit

Также мужчины порекомендовали молодым людям не стесняться следить за своей внешностью, уделять время тщательной чистке зубов и уходу за кожей.

Мне уже за сорок, и все вокруг повторяют, что забывают, сколько мне лет, или не верят на слово, просят показать паспорт. Я рос с восемью сестрами, так что пользовался увлажняющими кремами с 12-13 лет. Легко сойду за парня моложе 30. Пришлось даже бороду с усами отрастить, чтобы казаться старше, а то меня не воспринимали всерьез из-за юной внешности Youve_been_Loganated пользователь Reddit

Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.