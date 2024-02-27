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15:48, 27 февраля 2024Культура

Музыкальный критик назвал замену Моргенштерну в России

Музыкальный критик Бабичев: место Моргенштерна занял рэпер Macan
Рэпер Macan

Рэпер Macan. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал замену рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом). Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

По мнению эксперта, место артиста в российской музыкальной индустрии заняла его «копия» — исполнитель Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Его признали открытием года на VK Music, он достаточно прослушиваемый, находится в чартах, отметил Бабичев.

Критик подчеркнул, что количество блогеров, которые занялись музыкальной карьерой, сократилось за последнее время. Эксперт также назвал имя певицы, которая занимает первое место среди исполнительниц в РФ сейчас.

«Есть Анна Asti, несмотря на паузу в творчестве. Все равно, думаю, это певица номер один в стране», — поделился собеседник издания.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о том, что у рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Россию.

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      Анастасия Астахова
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