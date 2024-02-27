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10:37, 27 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о критической ситуации на польской границе

На Украине заявили о критической ситуации на границе с Польшей

Фото: Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на границе с Польшей скопилось около 2,1 тысячи грузовиков из-за блокировки польскими фермерами пунктов пропуска. Его слова передает РИА Новости.

«Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на шести пунктах пропуска. (...) Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях — Шегини и Ягодин. В сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1200-1400 авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели», — сообщил Демченко.

Также представитель добавил, что в ответ на действия польских фермеров, украинские перевозчики продолжают собственные акции протеста, блокируя проезд на пунктах Ягодин, Шегини, Краковец и Рава-Русская. Как заявил Демченко, они будут продолжать акции, пока Польша не прекратит свои действия.

Ранее стало известно, что польские фермеры в рамках протестов заблокировали движение фур по трассе А2 на границе с Германией.

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