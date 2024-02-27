На Украине сообщили о продвижении Российской армии на авдеевском направлении

ВС России продолжили наступать и взяли под контроль два села западнее Авдеевки

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России продолжили наступать под Донецком и взяли под контроль два населенных пункта на западе от села Ласточкино. О продвижении Российской армии сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на информационно-аналитический центр Deep State.

В публикации говорится, что на авдеевском направлении российские силы продвинулись возле Орловки, Бердичева и Тоненького, а также взяли под контроль населенные пункты Степное и Северное.

Журналисты напомнили, что командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее заявило о якобы готовности оборонительных рубежей западнее Авдеевки.

26 февраля ВСУ официально признали выход из Ласточкино. По словам спикера Сил обороны таврического направления Дмитрия Лихового, это связано с потребностью реорганизации обороны.