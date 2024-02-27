На Украине сотрудники военкомата подрались с парой из Одессы и попали на видео

Работники ТЦК в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео

В Одессе сотрудники местного территориального центра комплектации (ТЦК) подрались с супружеской парой. Кадры конфликта попали на видео, их опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

«Вначале ударить военкома рюкзаком пыталась женщина, но тот увернулся. Затем мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — рассказывает издание подробности стычки.

Причина конфликта работников военкомата с молодыми людьми не сообщается.

Ранее на Украине рассказали историю мобилизации парализованного мужчины из Закарпатской области. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК избили его, а затем похитили.