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12:20, 27 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата подрались с парой из Одессы и попали на видео

Работники ТЦК в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео

В Одессе сотрудники местного территориального центра комплектации (ТЦК) подрались с супружеской парой. Кадры конфликта попали на видео, их опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

«Вначале ударить военкома рюкзаком пыталась женщина, но тот увернулся. Затем мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — рассказывает издание подробности стычки.

Причина конфликта работников военкомата с молодыми людьми не сообщается.

Ранее на Украине рассказали историю мобилизации парализованного мужчины из Закарпатской области. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК избили его, а затем похитили.

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      Глеб Палехов
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